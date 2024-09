Kole lillepott, igav diivanipadi või ilmetu lamp - kuidas neile soodsalt ja kiirelt uus nägu anda?

Värvida saab tõesti pea igat materjali. Ainult tugevalt ja korralikult vahatatud/õlitatud ja õlisid sisalduva mustusega esemed tuleb eelnevalt väga korralikult puhastada. Samuti on materjale, mis vajavad mõnikord värvi alla krunti. Dekoratiivesemetega saab enamasti ka lihtsalt värviga hakkama. Nagu ka mööbli värvimise puhul, on siingi oluline osa ettevalmistustöödel. Eelkõige just pesemisel – mustuse ja tolmu peal värv hästi püsida ei taha. Seetõttu korralik puhastus mõne õlivaba puhastusvahendiga ainult suurendab värvi püsimist esemel.