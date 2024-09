4800-eurone remondiarve ja vänge uriinihais: üürniku kass kasutas korteri parketti liivakastina

Korterit üle andes tunnistas üürnik, et kass pissis põrandale ja kraapis katki vannitoa dušikardina ning oli nõus omanikule kulud hüvitama. Kirsiks tordil oli see, et lepingut sõlmides teadis Karin, et üürnikud kolivad korterisse väikese koeraga, kuid kassidest polnud mingit juttu ning need üüripinnal lubatud polnud.