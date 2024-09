Sisearhitekt annab nõu, kuidas söögituba õige kujunduse abil elama panna

Söögitoas võtame vastu külalisi, veedame aega oma lähedastega või lihtsalt iseendaga. See on ruum, kus on oluline tunda end hästi ja kuhu on alati kõik oodatud. Söögituba võib olla osa nii köögist kui ka elutoast või tegelikult asuda täpselt nende kahe vahel, kuna sellist lahendust soodustavad tänapäeval meie eramud. Kuidas seda erilist ruumi aga kujundada nii, et seal tunneksid end võrdselt hästi nii pereliikmeid kui ka külalised?