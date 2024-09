FOTOD | Retrohõnguline kodu, kus tänapäev kohtub möödunud sajandist pärit värvika disainiga

47 ruutmeetril paiknev korter Malmös paistab silma ülikõrgete lagede ja huvitava planeeringuga. Esimesel korrusel paikneb elutoaga ühendatud köök, teise korruse avarasse magamistuppa viib soliidne metallist ja tammepuidust trepp. Et avaras ja industriaalse hõnguga majas hubasus kaduma ei läheks, on suurt tähelepanu pööratud karakteriga sisustusele — domineerivad julged värvid, huvitavad materjalid ja põnevamad näited skandinaavia disainiklassikast.

Kogu korterile lisavad võluvalt retroliku meeleolu söögilaua taha leitud Eero Saarineni tulbitoolid. Industriaalset hõngu rõhutab eritellimusel valminud massiivse betoonjala ja klaasist lauaplaadiga söögilaud. Köögimööbel on valitud õrnas pastelses toonis, et saavutada keskmisest värvikam, kuid samal ajal siiski vaoshoitud tulemus.

Väikesel pinnal on põhiliseks väljakutseks küsimus, kuhu küll mahutada kõik eluks vajalikud asjad. Selles elamises on kapid ja muud panipaigad väga nutikalt läbi mõeldud. Kappe leiab pea igalt poolt, kuhu pilk peatuma jääb ning interjööri on nad sobitatud äärmiselt tundlikult. Osad köögikapid sulavad kokku teisele korrusele viiva trepiga kasutades ära trepialuse ruumi. Elutoa seinas olev sektsioon on valitud toon-toonis taustavärviga.