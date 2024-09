Ohtlik radoon eluruumides — kuidas sellest lahti saada?

Radoon on looduslik kiirguse allikas, tekkides uraani radioaktiivsel lagunemisel. Radoon on lõhnata, maitseta ja värvitu radioaktiivne inertgaas. Peamine radooniallikas Eestis on pinnas ning radoon pääseb pinnasest majja ehituse halva kvaliteedi ning hoone vananemisel tekkivate pragude tõttu, samuti on võimalik radooni sattumine majja kraanivee kaudu. Pikaajaline elamine või töötamine kõrge radoonisisaldusega keskkonnas suurendab kopsuvähki haigestumise riski — Eestis põhjustab radoon 100—150 kopsuvähki haigestumise juhtu aastas. Seetõttu on äärmiselt oluline kaitsta ennast radoonist tekkiva ülemäärase kiirguse eest.