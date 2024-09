Kehv padi rikub hea une! Kui tihti tuleb patja vahetada ja mille järgi leida õige padi?

Kes ei oleks kuulnud, et hea ööune juures on tähtis roll mugaval madratsil? Sama oluline või isegi veel olulisem on aga pea, kehakuju ja isegi magamisasendiga sobiv padi. Valesti valitud padi teeb kaela kangeks ja ei lase öösiti välja puhata. Pealegi ei näpista kehv padi mitte ainult unetunde, vaid võib põhjustada peavalusid, kaelavalu ja käte tuimust. Vaata lähemalt, milline padi sobib sinu magamisasendiga!