Nõuandeid, kuidas kodu energiatõhusamaks muuta

Vanade majade soojustuse renoveerimine on alati energiatõhususe seisukohalt mõistlik, sest uued soojustusmaterjalid on reeglina oma omadustelt tunduvalt efektiivsemad. Lisaks sellele võivad pikka aega elamu konstruktsioonide ümber olnud materjalid olla aja jooksul vajunud, või näriliste poolt kahjustatud. Selliselt tekkinud augud soojustuses loovad aga külmale õhule talvel ning soojale õhule suvel ideaalse sissepääsu võimaluse. Isolatsioonimaterjalide pealt ei maksa kunagi kokku hoida ja pigem võiks neid lisada veidi rohkem, kui miinimumnõuetes kirjas. Samuti tasub töid teostama palgata usaldusväärsed ehitajad, sest vaatamata sellele, et esmapilgul võib tunduda see lihtsa tööna, siis tegelikult peab töö olema tehtud täpselt - iga väike pragu, mis isolatsiooni vahele jääb annab endast hiljem märku.

Eriti palju kasu on energiaauditist neil, kellel ei ole võimalik kogu renoveerimisprojekti ühe korraga ette võtta. Auditi tulemuste alusel saab ära määratleda, millised majaosad on seotud kõige suurema energiakaoga, ning milliste muudatustega on võimalik saavutada energiatarbimises kõige suurem võit. Seejuures arvestab audit alati ka renoveerimisele kulutatavate investeeringute tasuvusaega. Seejärel tuleks võimalike rahaliste vahendite ja energiaauditi tulemuste põhjal panna paika renoveerimisplaan. Mõistlik on selles etapis leida enda kõrvale ka kogenud ehitusspetsialist, kes oskab lahti seletada, millistest tööetappidest majaosa renoveerimine koosneb ja milliseks kujuneb hinnanguline projekti hind.

Kõige esimese asjana tasub uurida, millised võimalused on oma renoveerimisprojekti rahastamiseks. Toetusmeetmetel on alati loetelu tingimustest, millele taotlus vastama peab ning ka laenuvõimalused on sõltuvalt elamu asukohast ja sissetulekutest väga erinevad. Seejärel saab juba teha edasisi otususeid, kas võetakse ette elamu terviklik rekonstrueerimine või tuleb vajalikud tööd ette võtta etapiti. Mõlemal juhul tasub enne põhjalikuma plaani tegemist tellida elamule energiaaudit, mis aitab ära määratleda, milliste majaosade renoveerimine on energiatõhususe seisukohalt tulutoovaim ning kui suur on maja energiavajadus peale muudatuste tegemist. Nii on võimalik efektiivsemalt planeerida ka küttesüsteemi ehitust.

Aknad ja uksed

Teine koht, mis vanades majades energiasäästu aitab tuua, on akende ja uste vahetus. Kuigi selle töö maksumus võib tunduda esialgu suur, siis kolmekordse paketiga termokatkestusega aknad annavad märkimisväärselt parema soojapidavuse võrreldes vanade kahekordse paketiga akendega.

Samas, kui tõesti ei ole võimalust nii suurt projekti koheselt ette võtta, siis tasub investeerida vähemalt vanade akende ja uste parandamisesse. Välja tuleks vahetada kõik tihendid ja igasugused puitu tekkinud praod täita. Ka selle töö puhul on väga oluline akende paigalduse kvaliteet, sest korralikult isoleerimata aknaümbrused annavad, sarnaselt soojustuses olevate pragudega, endast esimestel külmadel ilmadel märku. Kui aknad, uksed ja soojustus on korralikult renoveeritud, siis peab vaid silmas pidama, et vanades majades ei pruugi ventilatsioonisüsteemid olla piisavalt tõhusad, et tagada vajalik õhuvahetus ning võimalusel hakata plaani pidama, et ka see tänapäevasega asendada.

Küttesüsteem

Elektrihindade tõus on muutnud mitmed vanemad küttesüsteemid väga kalliks lahenduseks, seega nende välja vahetamine võib ennast juba küllalt kiiresti ära tasuda. Näiteks uuemad õhk-õhk ja õhk-vesi tüüpi soojuspumbad on muutunud väga efektiivseks ka meie kliimas ning viimase saab lisaks toa soojendamisele panna kütma ka tarbevett.

Väga heaks alternatiiviks vanadele küttesüsteemidele on maasoojuse kasutamine, mis on ajas taskukohasemaks muutunud. Selle lahenduse ainsaks miinuseks on asjaolu, et maasse paigaldatavate torude jaoks on tarvis küllalt suurt maa-ala, mida iga eluhoone juurest ei leia. Samuti aitavad elektrikulu kontrolli all hoida katusele paigaldatud päikesepaneelid, mis vähemalt suvisel ajal suudavad ära täita suure osa maja energiavajadusest.

Kui soovid, et sinu küttesüsteem oleks maksimaalselt energiatõhus, siis tasub võimalusel renoveerimise käigus ehitada välja põrandaküttelahendus ning igasse ruumi paigaldada eraldi termostaadid. Kindlasti ei ole kõikides ruumides vaja hoida ühte temperatuuri, kuid madalam temperatuur mõnes ruumis võib tuua märkimisväärse kokkuhoiu.

Ehitusmaterjalide valikul tasub alati pidada silmas ka seda, et mitmed neist, näiteks betoon ja savikrohv, on oma olemuselt soojusenergiat akumuleerivad. Seega, kui oled ümbritsetud sellistest materjalidest, siis võib juba ainuüksi sellest tekkida soojem tunne toas ka madalate temperatuuride juures ja jällegi on võimalik tubades küttetemperatuuri veidi madalamal hoida.