FOTOD | Armastusega loodud suvekodu Hiiumaal võlub arhailise talumiljöö ja hubase sisekujundusega

Talukompleksi kõige väärikam hoone pärineb 19. sajandi algusest. Hoonel on vahetatud rookatus ning konserveeritud ülejäänud hoone mahud, osaliselt on säilinud ka talumaja originaallaudis.

Renoveeritud on talumaja elutuba, mida saab kasutada nii suvisel kui ka talvisel perioodil. Rehetuba on korrastatud ning on suvisel perioodil kasutatav hubase koosviibimiskohana.

Talumaja hoonetekompleks on säilitanud oma algse hoonete õuejaotuse ning on eriline oma terviklikkuse poolest. Oma algupärases asukohas paikneb ka aidamaja, mis on renoveeritud ja selles peitub suvisel perioodil kasutatav looduskaunile hoovile avanev magamistuba. Lisaks asub aidas majapidamisruum, mis vajadusel on võimalik muuta ümber magamiskambriks.