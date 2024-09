FOTOD │ Seitse värvikat taimepaari sügiseses aias

Päevakübarad on põhjusega paljude lemmikud. Nad alustavad õitsemist juba kesksuvel, kuid löövad tõeliselt särama sügishooaja alguses, just siis kui paljud suvised õitsejad hakkavad pisut väsinutena tunduma. Pealegi on nende säravkollased õielehed ja mustad südamikud aias tõelisteks pilgupüüdjateks. Päevakübaraid on tore kombineerida uhke ja kõrge vesikanepiga, mis õitseb augustist septembrini.