„Aasta Puitehitis 2024“ ootab võistlusele silmapaistvaid puitmaju

„Meie puitarhitektuur on maailmatasemel ning aastate jooksul on Eestis läinud konkurents aina tihedamaks. Esitatud võistlustööd lähevad aastate jooksul kvaliteetsemaks ning eriilmelisemaks - puidust hoone ei tähenda 2024. aastal enam lihtsalt palkmaja. Meil on häid ja suursuguseid puitehitisi, näiteks möödunud aasta konkursi võitja Pelgulinna Riigigümnaasium,“ sõnas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.