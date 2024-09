Lugeja küsib: „Miks on mu öine elektritarbimine suurem, kui päevane?“

Elektriarve koosneb nii elektri hinnast kui erinevatest tasudest ja maksudest. Mõnel tarbijal on arvel veel eraldi rida öisele elektritarbimisele. Kui reeglina kasutame elektrit enim päevasel ajal, võib tekkida olukordi, kus hoopis öine tarbimine on suurem. Miks see nii on?