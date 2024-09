Kunstiteos seina - kui kõrgele riputada ja mida raami valikul silmas pidada?

Galeriid ja muuseumid riputavad kunstiteoseid arvestusega, et nende keskjoon jääks põrandapinnast 145 -152 sentimeetri kõrgusele. Kõrgete lagedega ruumis võib paratamatult tekkida tahtmine pilte kõrgemale riputada, kuid lähtu siiski inimese, mitte ruumi mõõtmetest. Sama võib juhtuda siis, kui pildiriputajaks on pikka kasvu inimene. Nii aga võib juhtuda, et pildid joonduvad liialt „lae alla“ ega moodusta enam muu sisustusega silmale kaunist kompositsiooni.

Kui kahtled õiges kõrguses, tee ruumist pilt. Foto võib hämmastavalt palju ruumi kohta paljastada ja tuua esile proportsioonid, mida silmaga ei näe. Soovi korral prindi pilt välja ja joonista sinna peale detailid. See aitab sul aru saada, kas ruumi sobiks suurem või väiksem kunstiteos. Sama nippi kasutavad sisekujundajate kõrval ka teatri- ja filmikunstnikud.

Milline raam valida?

Tähtis on leida pildile kvaliteetne raam - mõistlik oleks vaadata kas puidu või alumiiniumi poole. Tasub teada, et odavalt saadud plastikust raam võib hakata ajapikku seina määrima ja siis on seina uuesti värvimine või tapeetimine juba oluliselt suurem investeering, kui kohe korralik raam hankida.

Teiseks tasub tähelepanu pöörata klaasi UV kaitsele. Ideaalis ei tohiks väärt kunstiteost mitte kunagi paigutada kohta, kuhu päike mitu tundi päevas peale paistab, aga kodustes tingimustes on kokkupuude mõningase UV-kiirgusega paratamatu. Seetõttu tasub valida fotole või graafikale muuseumiklaas, kus on kõrgem kaitse ultraviolettkiirte vastu.