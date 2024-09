Kaks legendi: Philippe Starck ja AXOR

Kui piiluda prantslase portfooliosse, on Starck teinud kõike, alates kõlaritest kuni lühtriteni, hambaharjadest kuni majadeni, segistitest mootorrataste ja luksusjahtideni. Tema projekteeritud restoranid ja hotellid on saavutanud maailmas kultusliku staatuse, tema loodud igapäevased ning argisemad esemed ei ole vähem suurejoonelised kui tema vapustavad interjöörid. Mees on öelnud, et olenemata sellest, kas tegemist on hambaharja või lennukiga, kätkeb see endas alati sama filosoofiat: mõelda sellele, mida kasutaja võidab.

Üks tuntumaid ja mõjukamaid kaasaegseid disainereid lähtub nii elus kui ka töös murest planeedi pärast ning tema soov on luua paremat maailma. Ta panustab sellesse oma parimal viisil ja kasutab just talle käepäraseid tööriistu, teadmisi ning oskusi. Philippe Starck disainib tooteid, mis on mõeldud kestma kogu elu. Ilmselt pole olemas valdkonda, kus prantslasest disainer pole kätt proovinud.

Eriline side on Philippe Starckil veega. Nii on tema 30-aastane teekond AXOR-iga vägagi loomulik ja loogiline. Starck: „Me oleme pärit veest, me oleme tehtud veest ja me vajame vett. Mul on selle elemendiga aatomiline suhe ja ma olen alati kurb, kui seda elutähtsat aaret halvasti koheldakse. Seepärast tahtsin töötada vee austamise ja säilitamise nimel. AXOR-il oli sama nägemus. Kui tahetakse vett säästa, ei saa see olla karistus. Ainus võimalus selle ikoonilise segisti AXOR Starck V (1994) edukaks loomiseks oli vee esitlemine uuel tasemel. Koos lõime midagi sisukat, mis muutis turgu täielikult. Jagame AXOR-iga sügavat armastust vee vastu.“