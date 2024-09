Kas koduhoovis tohib autot pesta?

Eestis on liiklusseadustiku järgi keelatud mootorsõidukit pesta veekogus või veepiirile lähemal kui 10 meetrit. Samuti ei tohi saastada keskkonda kütuse või määrdeainetega ega vahetada mootorsõidukil õlisid kohas, mis ei ole selleks ette nähtud. Auto pesemise otsas otseselt piiranguid sõnastatud pole, kuid tervise ja looduse seisukohalt on muidugi parem sellist tegevust koduaias vältida. Eriti, kui läheduses juhtuvad kasvama õunapuud, marjapõõsad ja muud söödavad taimed. Aga mitte ainult taimestik pole see, mis kahjustada saab - ekperdid hoiatavad, et mootorsõiduki pesemise käigus satuvad ohtlikud ained pinnasesse ja joogivette.

Kui minna tagasi Leedu kogemuse juude, siis auto pesemise eest selleks mitte ettenähtud kohtades on seaduse rikkujat ootamas hoiatus või rahatrahv suuruses 20-140 eurot, rikkumise kordumisel rakendatakse rahatrahvi 140-600 eurot. Sealsete seaduste järgi peab inimene tagama, et keskkonnale ei tekiks kahju ning kes ikka väga tahab oma sõidukit justnimelt kodustes tingimustes küürida, peab suutma reovee kokku koguda, et see ei satuks keskkonda. Et sellist lahendust oma koduõuel rakendada, on vaja mõistagi suuri investeeringuid, mis ei tasu end tõenäoliselt kunagi ära ja soodsam on sõita lihtsalt lähimasse autopesulasse.