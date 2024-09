Kuidas ja kui tihti tuleks voodit ja madratsit puhastada

Madratsit võiks võimaluse korral paar korda aastas ümber keerata, et kulumine ja surve ühtlaselt jaotuksid. Pikemaks ajaks kodust lahkudes võiks voodi voodipesust tühjaks teha, et madrats saaks hingata. Tavapärase koristamise käigus võib madratsit tolmuimejaga puhastada.

Kattemadrats muudab voodi ergonoomilisemaks ja mugavamaks, ent sellel on ka hügieeni seisukohalt oluline tähtsus. Kattemadratsite katted on sageli eemaldatavad ja pesumasinas pestavad. Ka kvaliteetsemad paksud madratsid on eemaldatava kattega. Katete pesemisel tuleb järgida konkreetse toote hooldusjuhendit, et vältida katte kokkutõmbumist.