Daaliad ja astrid: selleks, et daaliate õied püsiksid võimalikult kaua värsked ja tugevad, tuleks nende varred keeva veega üle kõrvetada. Pärast sellist protseduuri püsivad daaliad palju kauem värsked. Teine nipp on enne vaasipanekut daaliate ja astrite lehed enne vaasi panemist eemaldada, sest vees ligunevad lehed kipuvad vee üpriski kiirelt roiskuma ajama ning need hakkavad sellises keskkonnas väga kiiresti mädanema.