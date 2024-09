Kodukontor – kas eilne päev või miski, mis jääb?

Vahepealsed aastad tõid endaga kaasa uue arusaama ja suhtumise, lõhkusid mitmed senised mallid ja lõid uued harjumused. Seda kindlasti ka töö tegemise seisukohalt. Kodukontor, vähemalt osaline, on endiselt väga levinud, kui töö iseloom ja juht seda soosivad.

Keskendumise seisukohalt oleks ideaalne, kui seaksid kontori sisse täiesti eraldiseisvas ruumis. Muidugi toimib ka lihtsalt väike nurgake suuremast toast. Tihtipeale ei oska me märgatagi kasutut pinda, mis sobiks just kodukontori sisseseadmiseks. Kui vajad ainult hetkelist peatuspaika, saab hakkama isegi seinasisese niši või trepialusega – ole loominguline. Ülioluline on pöörata tähelepanu küllaldasele valgusele. Köögilauda kontorina püsivalt kasutada ei soovita – töö ja eraelu põrkuvad, jääd ise teistele ette ja ka teised hakkavad sind oma sagimisega häirima.