VIDEO | Ehitame terrassile trepi!

Kuigi suurem suvi hakkab selleks aastaks läbi saama, on terrassi puhkusele saatmiseks aeg veel varane. Päikselisi päevi võib terrassil nautida veel septembris ja oktoobriski. Ja miks mitte ka hiljem. Praegu on ideaalne aeg veel lõpetamata terrassitööd koomale tõmmata, et jõuaks veel sellelgi aastal tulemust nautida.