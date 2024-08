FOTOD | Võluv kodu, kus loovad meeleolu helesinised toonid

56-ruutmeetrile sisse seatud kodu koosneb kahest toast — magamistoast ja köögist, mis täidab ka elutoa funktsiooni. Korteri üldmulje on põhjamaiselt karge ja hele, kuid köögis on mindud jugemat teed. Sinine ja valge moodustavad kauni ja harmoonilise koosluse ning muudavad ruumi visuaalselt suuremaks. Et efektne värv hästi esile tuleks, on kõik muu jäetud ruumis küllaltki tagasihoidlikuks — valge köögimööbel, hall köögisaar ja säravvalge põrand.