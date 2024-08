Balti jaama kerkib Belgia arhitektide loodud ootepaviljon

Rohkem kui 80 ideekavandi seast välja valitud ootepaviljoni ehitus algab septembris ning see avatakse 11. oktoobril Tallinna Arhitektuuribiennaali raames, mille järel paviljon jääbki tallinlaste kasutusse.

„Aega pole raisata“ keskendub aja surnuks löömisele ja peavarju pakkumisele, samas muudab ka ootamise väärtuslikult veedetud ajaks. Paviljoni ehitamiseks uuskasutatakse ehitusmaterjale ja kasutatakse suures osas Eesti ettevõtte Thermory tootmisjääke. Paviljonis on mitu seina, mis moodustavad katusega kaetud ruumide jada, mis on avatud edasiseks arenguks. Ootepaviljoni vundamendiks ja seinteks on kerged terasest puurid, mis täidetakse kivide või killustikuga. Erineva tihedusega seinad muutuvad kohati läbipaistvaks. Katuse konstruktsioon koosneb taladest ja lattidest loodud võresüsteemist.