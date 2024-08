Kas kodukujundusprogrammid aitavad ka siis, kui varem midagi kujundanud ei ole? Ühe vannitoa lugu

Entusiastlikku ettevõtmisse sain ka mina segatud, kuna mind on õnnistatud oskusega mõista teise inimese stiili, tõlgendada seda sobivasse vormi ning luua toimivaid lahendusi. Kuigi mu igapäevane mängumaa on riided ning mood, ei tundunud ruumi loomine üleliia keerukana. On ju siingi vaja mõista kahe osapoole stiile, harjumusi ja soove ning tõlgendada need toimivaks koosluseks, mis oleks nii esteetiline kui ka funktsionaalne.