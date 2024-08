Milliseid sibullilli ühes peenras koos kasvatada?

Nartisside pealsed püsivad peale õitsemist kauem rohelisemana kui tulpide lehed, vajades suve keskel siiski veelgi paremat “maskeerimist”. Mida suurema rühma ühest sordist on võimalik istutada, seda võimsam jääb lõpptulemus. Nartsissisibulate õige mahapanemise aeg on septembris, sest sibul tahab soojemat mulda. Nartsissidele on heaks kaaslaseks päevaliiliad. Päevaliilia ja nartsisside lehed on nii kasvukujult kui kõrguselt omavahel väga sarnased. Peenart kaugelt vaadates ei saagi aru, et peenral kasvavad nii nartsissid kui päevaliiliad. Mais õitsevad peenral nartsissid, peale jaanipäeva kuni septembrini aga päevaliiliad. Suve teises pooles varjavad päevaliilia lehed nartsisside koltunud lehed täielikult, nii õitseb nartsissi-päevaliilia peenar peaaegu terve suve. Päevaliiliate sorte oma värvikirevuses on palju, varieerudes valgest tumekollaseni ja roosast punaseni.