TASUB TEADA | Kuidas vältida ohtlikke vigu vannitoa ventilatsioonis

Ei ole üllatus, et kõik hooned ja ruumid vajavad kütmist ja ventileerimist. Vannitoa puhul on sellel aga kriitiline kaal, sest niiskuse kontsentratsioon on seal iseäranis suur. Ventilatsiooni unarusse jätmine võib halvimal juhul kaasa tuua hallitusseente tekke.