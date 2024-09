Enne sügist vajavad hoolt nii plast- kui ka puitaknad

PVC-akende juures on kasutusel kahte tüüpi tihendeid: keevitatavad PCE-tihendid ja tavapärased EPDM-tihendid. PVC-aknaprofiilides on tihendite jaoks spetsiaalne soon ja tänu sellele ei ole aknatihendi vahetuses midagi keerulist. Kuid päris nii lihtne see ka pole: kuna aknaid toodetakse erinevate profiilitootjate profiilidest ja igaühel on tihendisoon erineva suuruse ja kujuga, siis ise tihendit vahetama hakates võib see teadmatusest osutuda ebaotstarbekalt kulukaks ja halvemal juhul võib soetada tihendi, millega pole midagi peale hakata. Lisaks on tihendi juures tähtis paksus: profiilide lõikes võib see olla erinev ja vale paksust kasutades võib tihendamine kujuneda hoopis „hõrendamiseks”. Seega võiks selle töö ikkagi asjatundjate hooleks jätta.

Külmadeks valmistudes tuleks kontrollida tihendite puhtust ja määrida neid silikoonmäärde või spetsiaalse tihendihoolduspulgaga ning puhastada-hooldada ehk reguleerida ja õlitada sulused. Kõiki sulusevastuseid ja liikuvaid osi peaks määrima masinaõli või tehnilise vaseliiniga, mingil juhul ei tohiks aga kasutada roosteeemaldajat, silikoonõli või muid analoogseid määrdeid. Tasub meeles pidada sedagi, et kui näiteks kremoon käib raskelt, siis selle põhjus ei peitu tavaliselt mitte kremoonis endas, vaid aknasuluses. Kremooni raskem käik on esimene märk sellest, et aknasulust tuleks kontrollida ja vajadusel hooldada või reguleerida. On olnud juhuseid, kus hooldamata suluse tagajärjel kulub kremoon liigselt ja vajab juba varakult väljavahetamist.

Nippe efektiiveks klaasipesuks

Aknaid pestakse üldjuhul kaks korda aastas — kevadel ja sügisel. Suve jooksul akendele tekkinud tolm on kindlasti mõistlik enne miinuskraadide saabumist akendelt maha pesta. Siin mõned nõuanded, kuidas aknaklaasid laitmatult läikima lüüa:

1. Kasuta tolmuimejat. Enne kui hakkad aknaid pesema, puhasta need korralikult tolmuimejaga. Kinnita tolmuimejale pisike harjastega otsik ja puhasta aknaraamid ning vahed ämblikuvõrkudest, putukatest ja tolmust.

2. Kasuta spetsiaalseid vahendeid. Näiteks suurte akende pesemiseks kasuta pika varrega aknakaabitsat. Esmalt võta ämber kuuma veega ja lisa sinna veidi seepi. Seejärel kanna lahus aknale ja eemalda see aknakaabitsaga.

3. Aknaruutude puhastamiseks kasuta prillilappi. Pihusta aknaruudule veidi vett ja hõõru see mikrofiibrist lapiga puhtaks. Tulemus on suurepärane. Kui aknad on väga mustad, siis pese need korralikult tolmust ja mustusest eelnevalt puhtaks ja kasutamikrofiibrist lappi hiljem, et akendele ei jääks ühtegi plekki.

4. Kui sul on väga kõrged aknad, siis kasuta ülemise osa puhastamiseks teleskoopvart, millel on kinnitatud mikrofiiberlapp ja pihusti.

5. Kuidas teada, kas vöödid aknal on sees või väljas? Kui puhastad akent väljast, kuivata horisontaalselt. Kui pesed akent seest, siis kuivata vertikaalselt. Nii saad hiljem hästi aru, milline koht tuleb üle teha.

6. Ikka ja jälle räägitakse, et aknaid on kõige parem kuivatada vana ajalehega. Tegelikult võib vana ajaleht aga aknaraamile plekid jätta. Kui akent ümbritsev sein on hele, võib ajalehe kasutamine määrida ka seina. Seetõttu on mõistlik kasutada hoopis mikrofiiberlappi, sest see jätab laitmatu tulemuse.

7. Aknavõrkudele koguneb aja jooksul tolmu ja muud mustust, eriti kevadel ja suvel. Aknavõrgu pesemise asemel pühi see suure mikrofiiberlapiga puhtaks, sest kuiv mikrofiiberlapp ulatub läbi võrgu aukude ja kogub endasse kõik tolmu.

8. Kardinate pesemise asemel pane need hoopis kuivatisse ja vali tavaline programm. Nimelt eemaldab kuivati kardinatelt tolmu ja muudab need tänu kuumusele bakterivabaks. Kui kuivati on lõpetanud, võta kardinad välja ja riputa need kohe üles, et need läheks sirgeks.

9. Kui tahad puhastada akende ümbrust maja väljast, siis kasuta näiteks harja. Niimoodi saad ära pühkida ämblikuvõrgud ja muu mustuse, mis sinna aja jooksul kogunenud on. Hiljem kasuta seebi ja vee lahust ning kuivata aknad mikrofiiberlapiga, et need jääksid laitmatult puhtad!