Mayeri All-Care - puhtus, mis hoolib nii sinust kui ka meie planeedist

Pesuloputusvahend Royal Elegance – luksuslik puudutus sinu argipäevas

Pesupäev võib olla lihtsalt üks järjekordne ülesanne, aga miks mitte muuta see meeldivamaks? Kui tõmbad pesumasinast välja riideid, mis lõhnavad värskelt ja pehmelt, on see väike rõõm, mida saad igapäevaellu tuua. Mayeri All-Care pesuloputusvahend Royal Elegance toob just sellise õrna aroomi sinu riietesse – segu viigimarjast ja rabarberist, mida täiendavad bergamoti ja freesia nüansid. See on väike luksus, mida saab endale lubada ka tavalisel pesupäeval.

Pesugeel Color - värvid ja looduse hoidmine käsikäes

Me kõik teame seda tunnet, kui lemmikpluus hakkab pesus värvi kaotama. Mayeri All-Care pesugeel Color aitab seda vältida, hoides riided kirkad ja puhtad. Mis aga eriti hea – see pesugeel toimib hästi ka madalatel temperatuuridel. Kas oled teadlik, et kasutades vaid 30-kraadist pesuprogrammi, vähendad oluliselt oma energiatarbimist? Mayeri pesugeel töötab tõhusalt ka madalatel temperatuuridel, aidates sul teha väikesi, kuid olulisi samme rohelisema tuleviku suunas. Ja kui lisada siia veel 75% vähem plastikut kasutav pakend, siis on selge, et iga pesukord on tõeline võit nii sulle kui ka keskkonnale.

Nõudepesuvahend Red Cranberry - nõudepesu, mis muudab rutiini meeldivamaks

Pärast pikka päeva nõude pesemine ei ole just lemmiktegevus, aga see võib olla veidi meeldivam, kui su kööki täidab värske jõhvika lõhn. Mayeri All-Care Red Cranberry nõudepesuvahend aitab nõud särama lüüa ka jahedas vees, säästes nii energiat. Iga kord, kui pesed nõusid, tead, et teed samal ajal midagi head ka looduse heaks.

Vedelseep Citrus & Olive - õrn käte hooldus

Kätepesu ei pea olema pelgalt rutiin. Mayeri All-Care vedelseep Citrus & Olive pakub iga pesukorraga värskendavat sidruni ja oliivi aroomi ning on õrn su naha vastu. Iga kätepesu on nagu väike hoolitsushetk iseendale.

Pesugeelkapslid Color - lihtne ja keskkonnasäästlik pesuhooldus