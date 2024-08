Õhksoojuspumba paigaldamine nõuab luba. Mis maksab projekt ja mida veel paigaldusest teada tasuks?

Küttehooaeg on peatselt ukse ees ning õhksoojuspump on lihtne ja mugav lahendus, millega toa kiirelt soojaks saab. Kuigi tegu on kütteseadmega, arvavad paljud, et seda ei pea ehitisregistrisse kandma, vaid tegemist on pigem kodutehnikaga, nagu nõudepesumasin või külmkapp, mis ühendatakse lihtsalt vooluvõrku. Kui palju maksab õhksoojuspumba projekt ja mis võib juhtuda, kui jätta kütteseade seadustamata?