VÕITJAD | Aasta Tehasemaja 2024 parimad on selgunud

Aasta Tehasemaja 2024 konkursi üldvõitja ning muuhulgas parima avaliku hoone kategooria ja Isoveri energiatõhusaima hoone eripreemia võitja on Timbeco Woodhouse OÜ lasteaiahoone Kiili vallas, mis ehitati kasutades moodultehnoloogiat.

„Ehituses on täna suur rõhuasetus süsinikujalajälje vähendamisel ja efektiivsematel ehitusprotsessidel. Võidutöö toob esile moodultehnoloogia parimad eelised ja näitab head eeskuju tehasemajade tehnoloogia rakendamiseks ka teiste avalike hoonete ehitamises,“ kommenteeris konkurssi Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja.

Konkursi žürii tõi võiduprojekti puhul välja lasteaia rühmaruumide õnnestunud kaarjat paigutust ümber siseõue, mis aitab siduda siseruumid õuealaga. Arhitektuur ja planeering võimaldavad projekti kergesti laiendada, säilitades selle algse kontseptsiooni. „Timbeco toodetud lasteaiahoone oli konkursi parima energiatõhususega hoone, kus on hästi soojustatud välispiirded. Hoones on saavutatud silmnähtavalt hea õhupidavus ning kasutatud kaasaegseid tehnosüsteeme, päikesevarjestust ja päikeseelektrisüsteemi. Lasteaia vajadustest lähtuv enamikus ühekordne hoone on küllaltki suure välispiirete mahuga ja arhitektuurselt mitte nii kompaktne, mis omakorda tõstab esile saavutatud energiatõhususe näitajaid ja moodulite ehitustehnilist taset,“ kommenteeris Aasta Tehasemaja konkursi esikohta žürii esimees Jarek Kurnitski.