Milline töötasapind kööki valida - kõrgsuvelaminaat, täispuit, kunstkivi või looduskivi?

Kõrgsurveaminaadist (HPL) töötasapinnad

HPL on vastupidav materjal, mida kasutatakse mööbli, fassaadide ja erinevate pindade katmiseks. See valmistatakse mitmes etapis, kus kõige olulisem on paberi või kangakihi immutamine termosettivate vaikudega ja pressimine kõrgsurve all.

Pealmine kiht ongi seesama immutatud ja pressitud dekoratiivne paber, mida saab kujundada puidu, kivi või muu tekstuuri või mustriga. Selle paberi all on aga tavaline saepuruplaat. Kuid pealmine kiht on väga tugev.

Plussid:

Mitmekülgsus : tänu dekoratiivsele paberikihile saab HPL-i kujundada peaaegu iga välimusega – alates elegantsest marmorist kuni maalähedase puiduni – ja anda koduomanikele laia esteetilise valiku.

Vastupidavus : HPL tööpinnad on suhteliselt kriimustus-, kulumis- ja niiskuskindlad. Korraliku hooldusega võivad need püsida aastaid, ilma et kaotaksid oma läiget.

Taskukohasus : võrreldes loodusliku kivi või massiivpuiduga, pakub HPL kuluefektiivset alternatiivi ilma stiili osas järele andmata.

Väike hooldusvajadus : erinevalt poorsetest materjalidest, nagu graniit, ei vaja HPL regulaarset tihendamist. Lihtne pühkimine niiske lapiga hoiab selle puhta ja laitmatuna.

Keskkonnasõbralikud valikud: mõned tootjad valmistavad HPL-i taaskasutatud materjalidest või jätkusuutlikest allikatest, muutes selle keskkonnateadlikele inimestele ökoloogiliselt sõbralikuks valikuks.

Miinused:

Kuumatundlikkus : HPL ei ole nii kuumakindel kui kivi. Kasutage alati kuumaalust, kui asetate kuuma poti või panni tööpinnale.

Liitekohad: erinevalt kiviplaatidest võivad HPL tööpinnad, eriti suuremates köökides, näidata välja oma liitekohti. On oluline töötada kogenud paigaldajaga, et vähendada nende välja paistmist.

Täispuidust tööpinnad

Täispuidust töötasapind loob sooja ja hubase maakodu tunde. Peamiselt kasutatakse tööpinnana tamme ja saarepuud, aga võõrliikidest on levinud on ka akaatsia - need kõik on väga tugevad ja vastupidavad. Viimistluseks on levinum õlivaha (lihtsam hooldust teha) ent alternatiiviks on ka lakkimine.