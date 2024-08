FOTOD | Moodne kodu, mida vürtsitavad ajaloolised detailid

Rootslased ei ole kunagi armastanud euroremonti ning pigem olnud truud meistrioskustele ja restaureerimisele. Seetõttu on ka enamik suursuguseid linnamaju oma algse ilme säilitanud. Siit korterist ei leia ei kipsplaate, laminaati ega papist siseuksi. Kõik on aus ja autentne — vanad täispuidust paarisuksed, kipsist laekarniis, puidust rõduuksed- ja aknad, tammeparkett ja glasuuritud pottidest ahi, mis on hoolikalt restaureeritud ja tänaselgi päeval töökorras.

Köögist leiab pisut ka industriaalset hõngu. Kuna korteris on muudetud planeeringut ja varasem elutuba on poolitatud magamistoaks ja köögiks, siis köögil aknaid ei ole. Et valgus ikkagi kodu südameni jõuaks, otsustati rajada köögi ja magamistoa vahelise seina ülaossa klaasist osa — nii jõuab valgus kööki läbi magamistoa. Mustas mettalraamis aknaid täiendab elegantselt mati pinnaga tume köögimööbel. Vastasseinast leiab õhulised metallriiulid, mille kasutamine on omane rohkem restoranidele — samas sobib selline lahendus hämmastavalt hästi ka linnakorterisse.