FOTOD | Nutikalt sisustatud väike kodu, mille interjöörist võib noppida rohkelt leidlikke ideid

Pisikeste kodude suurimaks probleemiks on tihti vähene valgus ja “kokkusurutud ruum”. Selles elamises on püütud avarat muljet luua heledate seinte, põrandate ja lagedega. Et päevavalgust maksimaalselt ära kasutada ja vältida pinna pisikesteks tubadeks jaotamist, on appi võetud väga omapärane lahendus — elutuba, kööki ja magamistuba eraldavad klaasist seinad. Sellist võtet ei kohta just igal pool!