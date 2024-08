Ka sügavkülmas on toiduainetel „parim enne“ - vaata, kui kaua erinevad toiduained seal säilivad

Enamik külmkapiomanikke oskab hinnata mahukat sügavkülmasahtlit, kuhu suvel seeni, marju, juurvilju ja muud head-paremat koguda. Kas aga teadsid, et ka sügavkülma panduna on toiduainetel oma "parim enne" ning köögiviljade puhul on see imelühike - kõigest 4-5 kuud! Enne, kui sügisandidest sügavkülmiku triiki täis laod ja ruumipuuduse üle kurdad, loe, kaua erinevad toiduained seal säilivad - ehk on aeg mõni varasemalt külmutatud produkt juba ära tarvitada?