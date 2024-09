Kuidas värskendada lapse tuba kooliaasta alguses?

Juba varsti – 29. augustil – avab IKEA Tartus Lõunakeskuse kaubanduspargis laiendatud planeerimis- ja tellimispunkti. Uues esinduses saavad kohalikud elanikud veelgi rohkem inspiratsiooni ja sisustusnõuandeid, planeerida garderoobe ning muid sisustuslahendusi IKEA spetsialistide abiga, samuti kaupa tellida ja koju viia märksa lähemalt. Lastetoa planeerimisega on võimalik alustada juba praegu IKEA veebipõhise planeerija abil.

Mööbel, mis kasvab koos lapsega

IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere ütleb, et lastetuppa võib valida ka selliseid lahendusi, mida saab kasutada mitu aastat, sest neid saab kohandada kasvavate laste vajadustega. Näiteks soovitab sisekujundaja valida reguleeritavate mõõtmetega voodi. „Voodeid, nagu SUNDVIK ja BUSUNGE, on võimalik aja jooksul pikendada vastavalt lapse pikkusele. See on nii mugav kui ka praktiline valik, mis võimaldab luua lapsele hubase magamiskeskkonna.“

Sama kehtib ka koolilaste laudade puhul. Lapsed kasvavad kiiresti, kuid igal aastal pole vaja uut lauda osta. Seetõttu soovitab sisekujundaja valida reguleeritava kõrgusega laua, näiteks RELATERA. Selle kõrgust saab väntmehhanismi abil muuta, et tagada lapsele mugav õpikeskkond isegi siis, kui tundub, et ta kasvab justkui üleöö.

Piiratud ruumi korral soovitab sisekujundaja valida lahendusi, mis on funktsionaalsed ja kasutavad võimalikult palju vertikaalselt ruumi. „Narivoodi kombinatsioon, näiteks SMÅSTAD, kus on laud, riiulid ja riidekapp koos, on nagu miniatuurne tuba toas sees, võttes enda alla vaid kaks ruutmeetrit pinda,“ räägib Mikvere.

Valides sisustuslahendusi väikestesse ruumidesse, tasub kaaluda lisaks pikendatavatele vooditele, reguleeritava kõrgusega laudadele ja toolidele ka modulaarseid riidekappe. Näiteks kappe PLATSA ja SMÅSTAD saab aja jooksul täiendada uute osade või erinevat värvi ustega, et luua väikestele lastele ruumi, kus tunda end mugavalt ja turvaliselt.

Hoiulahendused korrasoleku ja mängimise jaoks