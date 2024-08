FOTOD | Pisike ja valge kodu, kus pole telekat ega elutuba

Otse esikust võib astuda avarasse kööki, mis on kodu südameks — sealt avanevad uksed magamistuppa, vannituppa ja tillukesele, kuid hubasele rõdule. Kuigi korter asub linnas, on selle kujundamisel inspiratsiooni ammutatud skandinaavialikest maakodudest. Näiteks leiab köögi tagaseinast kena puitlaudise, mis on huvitavaks alternatiiviks tavapärasele plaaditud seinale.

Et pisikesest ruumist visuaalselt pisut avaramat muljet luua, on kogu elamine valge — ka põrandad on värvitud valgeks ning nii mõjuvad laedki kõrgemana. Nagu põhjamaisele sisekujundusele tavaks, mängivad siingi üldilme loomisele kaasa pisikesed, kuid kõnekad detailid — paar elegantset viini tooli ja industriaalse hõnguga valgusti on täiesti piisav, et söögitoa funktsiooni kandev nurgake elama panna.