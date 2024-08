Sagedasemad vead, mida korstna paigaldamisel tegema kiputakse

6. Ei arvestata materjali soojuspaisumist ja korstna temperatuuritaluvust. See viga esineb sageli just metallkorstendega, kuna need paisuvad kütmisel enam kui keraamikast või laavakivist sisuga plokk-korstnad. Ühendus kütteseadmega ja muud läbiviigud peavad olema piisavalt paksu isolatsioonikihiga, et soojuspaisumisega toime tulla. Info selle kohta leiab kütteseadme ja korstna paigaldusjuhistest. Saunakeriste puhul on ette tulnud seda, et ebakvaliteetsest materjalist metallkorsten tõmbub tubli kütmisega mõlki. See näitab, et korsten ei kannata kerisekuumust. Saunakorstna temperatuuritaluvus peaks olema vähemalt 600 kraadi.