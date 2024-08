Avatud planeeringuga köögid ja elutoad on minevikku jäämas. Koduostjad soovivad üha enam, et köök oleks teistest eluruumidest eraldi. Kui plaanid kodu mõne aja pärast müüa, tasub sellele kindlasti mõelda. Kui aga majas juba on avatud plaaniga köök, siis tasub mõelda nii-öelda “poolavatud” planeeringu peale, kus köök on eluruumidest eraldatud näiteks mööbli või taimedega.