FOTOD | Anname vanale öökapile uue ja stiilse elu

Kui sulle meeldib ülim sümmeetria, siis kahe ühesuguse kapi leidmine võib olla paras pähkel. Samas võid osta sarnase kujuga kapid ning proovida neile sama tooni ja detailidega ühtne kuju anda. Või läheneda ülesandele väga loominguliselt ja töö käigus lasta kujutlusvõimel lennata. Just nii on minu pintsli alt väljunud väga minimaalselt värskendust saanud puidu ilu ülistavaid, aga ka rikkalikult dekoreeritud kapikesi. Kogu protsessi alguseks on siiski sobiva tooriku leidmine.

Öökapp ei pea olema üldse algselt selleks mõeldud. Sobiva tooriku võid leida mõne lihtsa sahtliboksi või madalama konsoollaua näol. Lihtsale kuubikule leidub mööblifurnituuri või ehitustarvete poest juba päris kena valiku mööblijalgu, mis esemele hetkega skandinaaviapärase ilme annavad. Kui otsid täispuitu, siis veendu, et valitud ese sellest ka on. Materjali kohta annab hea ülevaate tavaliselt kapi tagakülg, saepurust ja spoonitud mööblitükk ei ole ka paha valik, eriti kui hinnalipik sellel ilus on. Värvida saab ka kunstmaterjali ja see on ka enamasti taaskasutuspoes väga hea hinnaga.