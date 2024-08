FOTOD | Kaasaegne kodu eestiaegses ehitismälestises

Hack Interiori tiim – Kare Dobrõš, Helen Sarevet ja Helen Aaver – on loonud ajaloolises hoones asuva korteri sisustuslahenduse. 1935. aastal ehitatud maja on projekteerinud arhitekt Robert Natus ja hoone on nimetatud ehitismälestiseks. Põneva maja fassaad on klinkertellistest ja on üks vahetumaid ekspressionismi väljendajad Eesti arhitektuuris. Ühte korterisse on end sisse seadnud noorpaar, kes soovis kaasaegset elamist linna keskmes.