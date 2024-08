Et ka õueruum oleks hubane — nipid aia valgustamiseks

Aedadest on saanud järjest enam mitmeotstarbelised paigad, mis tubast ruumi pikendavad. Iga aiaosa vajab läbimõtlemist ja sama oluline on kõikide nende osade valgustus, sest vaid nii tekib tõeliselt meeldejääv ja hubase atmosfääriga paik. Eriti oluline saab hea valgustus suve lõpus, kus õhtud on juba pimedamad.