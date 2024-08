Sügisväetamine — millal on õige aeg seda teha ja milliseid taimi väetada?

Aiapidajad on ehk märganud, et tänavu on suve lõpp olnud kiirem ja sügis jõuab kohale oodatust varem. Seega on hea aeg sügisväetamisega pihta hakata.

Milleks üldse väetist vaja on ja milliseid taimi väetada? Sügisesest väetamisest saavad kasu kõik mitmeaastased taimed: ilupuud ja -põõsad, vilja- ja marjataimed, viinapuud ning ka muru. Õigeaegselt teostatud sügisväetamine parandab taimede külmakindlust ning suurendab järgmise aasta õitsemist ja saaki. Sügisväetis aitab okstel puituda, soodustab talveks varuainete moodustumist ja muudab sellega puud-põõsad, püsikud ja muru lisaks külmale ka haigustele vastupidavamaks. Võrdviisi olulised on nii kevad- kui sügisväetamine, kuid meeles tasub pidada, et sügis- ja kevadväetis on erineva toimega ning sisaldavad erinevaid mikroelemente.

Kui kevadel ja suve esimesel poolel on taimede toidulaual tähtsal kohal lämmastik, mis aitab hoogsalt kasvada, siis suve lõpus saavad oluliseks fosfor ja kaalium. Fosfor tugevdab kudesid, tänu millele paraneb talvekindlus. Samuti soodustab fosfor õite moodustumist ja suurendab järgmise aasta õitsemist ning marja- ja viljapuude puhul ka järgmise aasta saaki.

Kaalium soodustab suhkrute ladestumist ja suurendab külmakindlust - tänu kaaliumile muutuvad rakuseinad tugevamaks ning taim on vastupidavam. Nimelt tõstab kaalium taimerakkude vedeliku kontsentratsiooni ja samal ajal külmumispunkti. Kaalium toimib taimedes otsekui antifriis autos.

Eriti kulub sügisväetis ära külmahelladele puittaimedele ja kevadel istutatud okaspuudele.

Lämmastikku ei anta sügisel mitmeaastastele taimedele

Lämmastikku sügisväetistes pole või on seda väga vähe, kuna lämmastik põhjustab taime roheliste osade kasvu ja taime üleminek talvepuhkusele on häiritud. Lämmastiku mõjul ei puitu ka koed korralikult ja muutuvad külmaõrnaks. Tasub ka meelde jätta, et suve lõpul antud lämmastik aeglustab viljade valmimist.