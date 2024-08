Millal võib üürilepingu erakorraliselt lõpetada? Viis levinud eksiarvamust

Üürileandja teatas üürnikule, et soovib korteri maha müüa ning üürilepingu erakorraliselt lõpetada, et saaks huvilistele korterit näidata. „Tegelikult ei ole korteri müük mõjuv põhjus erakorraliseks üürilepingu lõpetamiseks ja üürnikust vabanemiseks,“ sõnab õigusekspert.

Rendini õigusjuht Lia Siht soovitab üürnikul kohe mitte ehmuda kolmekuulise etteteatamistähtaja peale, kui tema eluolukord on niivõrd palju muutunud, et korteri ülalpidamine käib üle jõu. „Üürnik küll vastutab üürileandja ees kolme kuu jooksul, kuid mida rohkem ta aitab üürileandjat uue elaniku leidmisega, seda kiiremini jõuab olukord ka lahenduseni. Kui otsingutel pole suuri takistusi, siis võib uue üürniku leida ka mõne nädalaga,“ lisab ta.

Siht toonitab, et kui uus üürnik leitakse enne kokkulepitud lepingu lõppemise tähtaega, siis ei ole üürileandjal õigust nõuda üüri mõlemalt üürnikult. „Paljud üürileandjad arvavad, et kui nad on üürnikuga sõlminud kokkuleppe, et leping lõpetatakse kolme kuu pärast, kuid uus üürnik leitakse ühe kuu jooksul, siis ta võib küsida sel perioodil üüri mõlemalt üürnikult. Tegelikult see nii ei ole ning seda loetakse alusetuks rikastumiseks,“ selgitab Siht.