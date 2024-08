Korrasta kodu. Vaata, mida pakub selleks Tartu IKEA esindus vähem kui 15 euro eest

29. augustil avatakse Tartus, Lõunakeskuse kaubanduspargis, IKEA laiendatud planeerimis- ja tellimispunkt. Uues esinduses saavad kohalikud elanikud leida veelgi enam inspiratsiooni, planeerida sisustuslahendusi ja soetada osa toodetest kohapealt. Koheseks kaasaostmiseks on saadaval ligikaudu 300 toodet, mille hinnad algavad 0,30 eurost. Nende hulgas on aksessuaarid, voodipesu ja erinevad korrastuslahendused. IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere jagab nõuandeid, kuidas oma kodu paremini organiseerida lahendustega, mis on peagi saadaval IKEA Tartu esinduses.

Paremini organiseeritud magamistuba

Korras magamistoas ärkamine loob hea tuju kogu päevaks. Aga mida teha, kui sul on rohkem riideid ja aksessuaare, kui kapis ruumi? Kui riidekappi pole võimalik vahetada, saab ruumi juurde luua organiseerijatega.

STUK kastid lahtritega alates 2,99 eurost, võimaldavad korralikult hoiustada aksessuaare, sokke, aluspesu ja muid väikeseid riideesemeid, kasutades samal ajal kapis olevat ruumi tõhusalt ära. Sellistes kastides esemeid vertikaalselt hoiustades näeb neid mugavalt ja ühe eseme võtmine ei riku korda, seega vajab kapp harvemini korrastamist.

Hoiukast HEMMAFIXARE (14,99 eurot) aitab korrastada riideid ja muid esemeid, kaitstes neid mustuse ja tolmu eest. Samuti hoiab see kokku ruumi, kuna kastid saab üksteise peale virnastada. Isegi kui mitu kasti on üksteise peale laotud, säilitavad need tänu pehme kanga all peituvale tugevdatud raamile oma kuju. See hoiukast sobib ideaalselt PAX-kapisüsteemi, kuid seda saab kasutada ka mujal.

Rohkem ruumi köögis

Sisekujundaja jagab ka mõningaid taskukohaseid lahendusi, mis on saadaval Tartu planeerimis- ja tellimispunktis ning mis aitavad ära kasutada iga sentimeetri sinu köögis.