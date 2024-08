Kuidas uuendada elutuba ilma remonti tegemata?

Kui uuendad olemasolevat elutuba või sisustad uut, soovitab IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere esmalt mõelda ruumi funktsioonidele ja jagada see tsoonideks: „Tavaliselt vajame elutoas nii ruumi lõõgastumiseks, töötamiseks kui ka kohti, kus hoiustada asju. Ühtlasi on seda oluline hoida puhta, korras ja hubasena, et see pakuks võimalust lõõgastumiseks.“

Piisavalt hoiuruumi

„BESTÅ modulaarne hoiustamissüsteem on loodud olema kohandatav ja paindlik. Süsteemi osad saad valida ja kombineerida nii, et need sobiksid konkreetse ruumi ja maitsega. Sama seeria TV-alused ja muu elutoamööbel pakub rohkelt võimalusi kas valida valmis kombinatsioon või luua enda oma. BESTÅ tootevalikusse kuulub palju erinevaid värve ja viimistlusi, mistõttu on lihtne leida just endale sobiv lahendus. Neid saab asetada põrandale või kinnitada seinale, säästes sel viisil ruumi ja kasutades seinapinda maksimaalselt ära,“ räägib sisekujundaja.