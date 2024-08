FOTOD | Kirjaniku kodu moodsas elementmajas võlub nutika planeeringu ja merevaadetega

CLT-elementmaja ehituse idee tekkis juhuslikult, täpsemalt sai projekt alguse juba 2020. aastal, kui Tommy Hellsten külastas Tuusula elamumessi, kus Finnlogi Hetena CLT-maja jättis talle kustumatu mulje. Järgmise kahe aasta jooksul hakkas kõik paika loksuma. Sobiv krunt leiti Loviisa elamumessi piirkonnast.

Esialgset projekti tuli kohandada, et see sobituks olemasolevale 1170 m2 krundile, kust avaneb avar merevaade edelasse. Maja planeerimisel oli omanikule oluline arvestada madalate ülalpidamiskuludega. Selle saavutamiseks otsustati vähendada põrandapinda. Nii kahanesidki maja välismõõtmed kolme meetri võrra.

Muudeti ka katuse kuju ja struktuuri, säilitades esialgse majamudeli üldmulje. Selline lähenemine muidugi rõõmustas tuntud kirjanikku.

WisdomHouse on ehitatud nii, et see sobituks Tommy igapäevaeluga. Arhitekt Liis Sagadi tegi Hetena majamudelis Tommy soovidele vastavad muudatused. Interjööri kujundas Soome disainer Heli Virta. Koostöö sujus mõlemaga väga hästi ja see muutis Hellsteni elu lihtsamaks.

WisdomHouse on ehitatud U-kujuliseks, sisehoovis on avar poolkaetud aatrium. Planeering on õhuline. Selles on kõik kliendile vajalik olemas, krundil on ka sobivalt ja hoolikalt läbi mõeldud väliterrassid.

Hellsten plaanib oma koju eraviisilisi vastuvõtte, samuti tahab ta seal hakata korraldama juhtimis- ja mõjuvõimuga seotud treeninguid. Pooleldi kaetud aatriumiga õueala koos välituleplatsidega pakub selleks suurepäraseid võimalusi.

Lisaks vastuvõturuumile on U-kujulises majas kolm magamistuba, elutuba ja avatud köök. Elamispinda on üle 160 ruutmeetri. Meri paistab maja akendest, mis avanevad eri suundadesse. Materjalina ei ole kasutatud plasti, vaid peaaegu kõik on tehtud puidust. Erinevates ruumides on erinevad värvitoonid, aga ka ühendavad elemendid, näiteks betoonpõrand ja tehasestiil.

Hellsten pöördus tagasi oma juurte juurde – nimelt veetis ta kõik oma lapsepõlved sama lahe teisel kaldal.

Allikad: finnlog.ee ja asuntomessut.fi