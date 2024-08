FOTOD | Vintage-pärlitega täidetud lummav kodu Kalamaja serval

Uusarendustes on korterid enamjaolt viimistletud standardpakettide järgi ja kodule oma näo loomine jääb kas selle elaniku või sisekujundaja ülesandeks. Aurélie püüdis korteri lahendada võimalikult omaniku sarnaseks, aga seejuures juba tuttavaks ja koduseks. Inspiratsiooni ammutati kliendi varasemast kõrgete lagedega elamisest, kus oli palju puitu, põnevaid laetalasid ja kuhjaga karakterit. Osa sisustusest on pärit eelmisest elamisest – enamasti oksjonitelt soetatud vintage-pärlid, mis tuli Aurélie käe all nii olemasoleva ruumi kui ka uue sisustusega ühe toimiva tervikuna tööle panna.