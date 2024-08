Kümme ideed, kuidas vanale moosipurgile uus elu anda

Kas elad korteris või majas, vahet pole - see stiilne rohesein ilmestab nii interjööri, rõdu kui ka mõnda mõnusat puhkenurka aias. Täida puhtaks pestud klaaspurgid mulla ja pisikeste kividega, et mullas hapnik paremini ringleks, pista sinna taimeistikud või külva seemnest endale meelepärased ilu- ja maitsetaimed.

Klaaspurgist võid välja võluda ka tõeliselt stiilse küünlajala. Selle asemel, et laternatele hulga raha kulutada, lähene parem loominguliselt mõnele tühjaks saanud klaaspurgile. Veidi käsitööpapaela, makrameed või pärleid ja põnev tulemus on kindlasti garanteeritud!

Kui sa ei ole just väga suur käsitööentusiast, võid ka purgi osaliselt täita lihtsalt pisikeste merekividega ja sinna teeküünla asetada.

Õhtud on juba pimedamad ning nende lahedate led-tulukestest ja purkidest tehtud valgustitega võid nii tuppa kui terrassile hubast meeleolu lisada!

Kui sul pole hiiglaslikku Tarbeklaasi kollektsiooni, ei ole hullu - lilled võib elegantselt torgata ka klaaspurki, mille kaunistamiseks on tuhandeid viise.

Klaaspurgid on ideaalsed kõikvõimaliku pudi-padi hoiustamiseks - vatipulgad, paelad, nööbid, niidirullid, käsitöötarbed ja nii edasi ja edasi.. Et purgid näeks välja stiilsed sisustuselemendid, võõpa nende kaaned eri värvidesse. Siin on puuritud kaantesse augud ja lisatud mööblinupud - igati lahe ja inspireeriv idee!