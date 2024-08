On puuviljakärbseid, kes toituvad värsketest puuviljadest, aga ka neid, kes tiirlevad riknevate puuviljade ümber. Puuviljakärbeste eluiga on üldiselt lühike, kuid nad paljunevad imetlusväärse kiirusega. Munadest saavad vastsed ja vastsetest kärbsed vaid nädalaga. Seetõttu jääbki mulje, et nad ilmuvad eikusagilt. Samas ei tasu kärbsete olemasolust suurt numbrit teha, sest puuviljakärbsed on iseenesest ohutud ega kujuta meie tervisele mingisugust ohtu. Pigem on tegu esteetilise probleemiga, mille lahendamiseks leidub mitmeid häid nippe.