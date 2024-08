Kõik, mida pead teadma atraktiivse üürikorteri sisustamisest

„Ära muretse, et sisekujundus võib tunduda igav. Kuigi peamised esemed on neutraalsetes värvides, saab aksessuaaride ja tekstiilidega ruumi elavust tuua ja isegi uusimaid sisustustrende peegeldada. Neid on lihtne ja taskukohane uuendada, muutes seeläbi kogu üürikorteri ilmet. Vali sobivates värvides uued padjad, kardinad, vaibad, lambid ja vaasid, nii saabki üürikorterit lihtsasti värskendada,“ ütleb Kuhlap.

Vali neutraalsed värvid . Neutraalsed värvid kestavad sisekujunduses kauem kui need, mis on praegu trendikad, ent lähevad vaid mõne aasta pärast moest. Lisaks on neid lihtsam sobitada mööbliga, mis võib aja jooksul uuendamist vajada. Samuti võimaldab see hiljem lihtsamalt ja soodsamalt interjööris muudatusi teha.

Kuhlap jagab lihtsaid põhitõdesid, mida tasub meeles pidada üürikorteri sisustamisel selliselt, et see oleks atraktiivne erineva maitse ja elustiiliga üürnikele.

Tavaliselt ei tea korteriomanikud enne korteri sisustamist, millised üürnikud seal elama hakkavad. Seetõttu ei tasu sisustades liigselt keskenduda enda maitsele. Üürnikud võivad samuti aja jooksul vahetuda, seega peaksid disainilahendused olema multifunktsionaalsed, lihtsasti kohandatavad ja mugavad erinevatele inimestele ja nende vajadustele. IKEA ärikliendi osakonna juht Kärilin Kuhlap ütleb, et valitud sisustuslahenduste vastupidavus ja kulumiskindlus võib tulevikus säästa suurest peavalust: mida kauakestvamad lahendused, seda vähem muutusi ja parandusi need vajavad.

Suve lõpus, 29. augustil avab uksed IKEA laiendatud planeerimis- ja tellimispunkt Tartus Lõunakeskuse kaubanduspargis. Uuenenud esinduses saavad kohalikud elanikud ammutada veelgi rohkem inspiratsiooni ja kodusisustusalaseid teadmisi. Seal avaneb ka võimalus IKEA spetsialistide abiga planeerida just endale sobivaid mööbli- ja muid kodusisustuslahendusi. Peale selle pakub IKEA mitmeid lahendusi äriklientidele – alates sisustusest, mis sobib nii kontoritesse ja ärihoonetesse kui ka elamutesse, hotellidesse ja restoranidesse. Lisaks sisustuslahendustele ja aksessuaaridele on IKEA-s ka professionaalne meeskond, kes on pühendunud äriklientidele, et luua Lõuna-Eestis individuaalseid disainilahendusi.

Vali kvaliteet kvantiteedi asemel. Kuhlap soovitab korterit sisustades eelistada kvaliteeti kvantiteedile. Tema sõnul kestavad kvaliteetsed lahendused kauem ja vajavad harvemini väljavahetamist ning värskendamist, seega võivad need pikas perspektiivis isegi raha säästa. Kontrolli ka toodete garantiiaega, eriti kui on tegemist lühiajalise üürikorteriga ja inimesed vahetuvad seal sageli. Näiteks on IKEA köökidel enamasti 25-aastane garantii, mõnel kodukontori mööblil, diivanitel ja tugitoolidel 10 aastat.

Vali kergesti hooldatav mööbel. Lisaks kvaliteedile on üks peamisi soovitusi valida kergesti hooldatav mööbel. Köögi puhul tasub praktilisuse huvides valida näiteks kriimustuskindel tööpind ja samas lihtsasti puhastatav esipaneel.

On olemas isegi pehmemööblit, mille katted on vahetatavad või pestavad. Mõnel IKEA diivanil on võimalik vahetada ka selliseid osi nagu käetoed, padjad jne. See võimaldab diivani eluiga pikendada ning seda parandada ja uuendada ilma palju kulutamata. Kodumasinate puhul on parem valida kergesti hooldatavad masinad. Näiteks isepuhastuva funktsiooniga ahi, mida on lihtne hooldada ja mis ei lase rasval ja toidujäätmetel aastate jooksul koguneda,“ jagab Kuhlap näiteid.

Vali funktsionaalsed ja multifunktsionaalsed lahendused. Üürikorteri sisustus peab olema mingil määral paindlik ja võimaldama üürnike vahetumist olenemata sellest, kas tegemist on pika- või lühiajalise üürimisega. Seetõttu peab korter olema paindlik ja vastama erinevate perede ja inimeste vajadustele. Siin on asendamatud multifunktsionaalsed mööbliesemed, näiteks pikendatavad köögi- ja kohvilauad, mis kohanduvad erineva suurusega leibkondadele, modulaarsohvad, mida saab vajadusel laiendada, elutoas lahtikäivad diivanvoodid tavaliste diivanite asemel ning kuna paljud töötavad kodust – erineva suurusega töölauad. Enamikul neist on IKEA-s isegi 10-aastane garantii.

Tasuta sisekujundusteenus ettevõtetele

IKEA-st leiavad ettevõtted või korterite väljaüürijad esteetilise ja funktsionaalse disainiga sisekujunduslahendusi. Sisekujundajad koostavad sisekujundusprojekti, aitavad valida kõige sobivamad mööbliesemed ja viivad selle soovitud ruumis ellu: korterid, kontorid, väikesed poed, kohvikud, hotellid ja muu. Juhul kui klient otsustab pakutud sisekujunduslahenduse kasuks ja ostab IKEA-st vähemalt 70% mööblist ja aksessuaaridest, on sisekujundusteenus tasuta.

Laiendatud IKEA plaani- ja tellimispunkt Tartus: rohkem inspiratsiooni ja professionaalset abi Juba varsti, suve lõpul, avab IKEA Tartus Lõunakeskuse kaubanduspargis aadressil Ränirahnu tee 21 uue ja suurema planeerimis- ja tellimispunkti. Siin pakuvad meie spetsialistid külastajatele abi nende vajadustest lähtuvate sisustuslahenduste planeerimiseks ja tellimiseks , mille hulka kuuluvad köögid, riidekapisüsteemid, vannitoad jne. Esinduses avaneb Lõuna-Eesti elanikel võimalus tooteid tellida ja kätte saada kodule lähemalt.

Tartu planeerimis- ja tellimiskeskuses pakume kõiki Eestis saadaolevaid IKEA teenuseid , milleks on ruumide mõõtmine, mööbli kokkupanek, kojuvedu, paigaldamine, järelmaks, era- ja äriklientidele sisekujundusteenus jne.

Kuna uus plaani- ja tellimispunkt on kaks korda suurem, pakub see veelgi rohkem kodusisustuse inspiratsiooni näitusesaalis, samuti on nüüd saadaval ka umbes 300 eset koheseks kaasaostmiseks.

Uude Tartu esindusse tuleb ka ala, kust leiab madalama hinnaga tooteid, millele anname uue võimaluse.