FOTOD | Moodne maakodu püüab pilku laheda sisekujunduse ja põneva betoonist terrassiga

Jonseredis asuva maja ajalugu on seotud ka Rootsi kuulsa Jonseredi tehasega. Nimelt lasi tehase direktor 1960ndatel oma parimale müügimehele maja ehitada, et viimane end pisikeses külakeses hästi tunneks ega linnaelu järgi igatsema ei hakkaks. Uhke ja juba tollal ülimalt modernne eramu valmis kõige kaasaegsemaid trende ja disainilahendusi silmas pidades. Planeering järgib voolava ruumi printsiipi ning igal sammul on tunda enda ümber valgust ja avarust. Ühekorruselises seitsmetoalises eramus on ruutmeetreid pisut üle kahesaja ja tube on kokku seitse. Kodu keskpunktiks on köögiga ühendatud söögituba ja kaminaruum.