Kas remont enne korteri müüki tõstab selle väärtust või mitte?

„Müügiprotsessi alustades on vaja arvestada, et remonti vajav korter on oma hinnaga ning renoveeritud elamispind oma hinnaga,“ selgitab Juhanson. „Väikesed värvimistööd remonti vajavas korteris ei muuda seda renoveeritud korteriks ning tegelikult saab selle eest küsida ikkagi remonti vajava korteri hinda.“

Kui tekib idee teha korteriile enne müüki väike värskenduskuur, tasub läbi mõelda mõned aspektid. Näiteks, kas seinu on mõtet värvida olukorras, kus on teada, et lähiajal tuleb hakata vahetama elektrijuhtmeid, mis eeldab, et seintesse on vaja uued kanalid freesida? Kui aga tuleb mõte uut parketti paigaldada, siis peab üle vaatama, kuidas on seis põranda all. Hiljem kui põrand lohku vajub, võib uuelt omanikult saabuda kahjunõue.

„Näen kinnisvaraturul väga palju kehva kvaliteediga remonti ning neid kortereid on ka raske müüa. Tihti värvitakse seinad, pannakse uus parkett, kuid kõik muu jääb karjuvalt koledaks või lihtsalt tegemata. Sellise pooliku töö korral peab uus omanik halvemal juhul lammutama ka juba tehtud remondi,“ räägib Juhanson.

Ta toob eraldi välja ka buumi-aegsed, aastatel 2005-2008 ehitatud majades asuvad algse viimistlusega korterid, mida kohati soovitakse siiani müüa kas uue või väga heas seisus korterina. „Kuigi seal ei pea tegema kapitaalremonti, sest näiteks juhtmestik on igati asjakohane, on probleemiks pigem vananenud siseviimistlus, köögid ja sanitaartehnika. Nende uuendamisse tuleb siiski panna märkimisväärne summa ning need korterid on oma olemuselt sanitaarremonti vajavad.“

Kõige raskem on müüa nii öelda keskmises seisukorras vanemat korterit, kus viimased suuremad tööd on tehtud aastakümneid tagasi, kuid hinnaootus on siiski kõrgem, sest piltide peal ei pruugi elamispind sugugi halb välja näha. Vananenud kommunikatsioonide tõttu nihkub sellise korteri reaalne hind pigem remonti vajava elamispinna skaalasse.