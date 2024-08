Suurimad vead, mida koju värve valides tegema kiputakse

Koju värve valides on kõige olulisem, et värv oleks hingelähedane ja tunneksime end selle taustal hästi. Kahjuks on aga õige tooni leidmine keerulisem, kui see esmapilgul tunduda võiks. Värvivalikuga puusse panna on väga lihtne, sest nüansse, millega koju värve valides arvestama peaks on küllaltki palju. Värv ei pruugi enamasti jääda selline, nagu värvikaardil, sest see, kuidas värv interjööris lõpuks mõjule pääseb, sõltub paljuski valgustusest ja teistest ruumis olevatest värvidest. Toome välja kõige levinumad vead, mida värvide valikul tehakse ja jagame nõuandeid nende vältimiseks!